Maranello la sfilata dei trattori addobbati
La sfilata dei "Trattori di Natale" giunge alla seconda edizione. Trattori decorati a tema, luci, musica, Babbo Natale e il Grinch a guidare il corteo per le vie del centro di Maranello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Babbo Natale, mercatini, presepi, trattori, pattinaggio sul ghiaccio e tanto altro: la guida al weekend.
A Maranello i trattori di Natale sfilano per le vie del centro - Domenica 21 dicembre dalle ore 17 torna uno dei momenti più apprezzati dai bambini e capace di stupire anche gli adulti: la Maranello Christmas Tractors Para ... sassuolo2000.it
Casatenovo attraversata dai trattori con le luci di Natale - ''Buona la prima'' per la sfilata di trattori illuminati andata in scena ieri nel tardo pomeriggio a Casatenovo. casateonline.it
Sfilata dei Trattori | Festa del Ringraziamento Tamai
La 499P ha sfilato lungo le vie di Maranello, in una giornata tutta dedicata al mondo Ferrari: prima incontro in sede, poi sfilata lungo le strade - facebook.com facebook
