Risistemato il pavimento della palestra all' Addobbati

È stato completato il rifacimento del pavimento della palestra della scuola Addobbati, situata nel rione di Gretta. L’intervento, finanziato dal Comune con un investimento di 48 mila euro, ha migliorato le condizioni dell’ambiente, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità per gli utenti. Questa opera rientra nel programma di interventi di manutenzione e valorizzazione delle strutture scolastiche del territorio.

Risistemato il pavimento della palestra della scuola Addobbati, nel rione di Gretta, con lavori sostenuti dal Comune per un costo di 48mila euro. L'intervento, presentato ieri in conferenza stampa, si è reso necessario a seguito di piccoli sollevamenti dovuti all'usura, che nel corso del tempo.

