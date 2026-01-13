Rischia di morire in campo ma viene salvato dall' allenatore della squadra avversaria | Sei l' eroe della mia vita
Durante una partita di Terza Categoria tra Atletico Portici e Pro Poggiomarino, un calciatore si accascia improvvisamente a terra. La sua vita è in pericolo, ma l’intervento tempestivo dell’allenatore avversario, che lo salva, sottolinea l’importanza della prontezza e del fair play nel calcio. Una scena che evidenzia come, oltre le competizioni, siano valori umani a fare la differenza.
Un calciatore si accascia all'improvviso a terra durante la partita di Terza Categoria tra Atletico Portici e Pro Poggiomarino. L'allenatore della squadra avversaria lo soccorre e gli salva la vita. L'episodio è stato riportato dalla Lega Nazionale Dilettanti Campania accompagnato da una nota. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
