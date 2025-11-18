Il gesto eroico di Quirin Kuhnert prima di morire nella frana di Cormans | Era al sicuro ma è tornato indietro | così ha salvato mia figlia

Il video con un fiume di acqua che scivola giù per le strade di Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. Poi la fuga alle 5 di mattino insieme alla moglie Jessica, quando dal colle una colata di fango aveva iniziato a travolgere e radere al suolo qualunque cosa incontrasse. Quirin Kuhnert era già a distanza di sicurezza quando le grida delle persone hanno raggiunto le sue orecchie. Il 32enne, nato e cresciuto a Monaco di Baviera, non ci ha pensato due volte: si è girato e ha risalito il paese alla ricerca di chi non era riuscito a scappare. Prima ha salvato una donna, Daniela: « Quel ragazzo è stato un eroe. 🔗 Leggi su Open.online

