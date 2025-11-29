Vidigal | Napoli la serenità di Conte viene dall’equilibrio della squadra della società e della città
Josè Luis Vidigal: “Napoli, Conte è più sereno perchè la squadra ha ritrovato il giusto equilibrio, sono fiducioso”. Josè Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Napoli Magazine.Com. Queste le sue parole” – Dopo le vittorie contro Atalanta e Qarabag, che Napoli si appresta ad affrontare la Roma?. “La Roma di Gasperini è una squadra che, dal punto di vista agonistico, è molto intensa. Conoscendo bene la realtà giallorossa, Gasperini spingerà fino in fondo per farli aumentare di ritmo durante la partita. La qualità già c’era, ma mancava l’intensità che ora hanno trovato. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Argomenti simili trattati di recente
La mia intervista a Josè Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è online su NapoliMagazine.Com https://www.napolimagazine.com/in-primo-piano/articolo/l-intervista-jos-luis-vidigal-a-nm-napoli-conte-pi-sereno-perch-la-squadra-ha-ritrovato-il-giusto-e - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte: “Non c’è alchimia, non so se riusciremo a cambiare la situazione. Parlerò col club” - Il match del Dall’Ara è terminato 2 a 0, con le reti segnate da Dallinga e Lucumì. gianlucadimarzio.com scrive
Il Napoli cade in trasferta a Bologna: Dallinga e Lucumì affondano Conte - Brutto stop per i campioni d'Italia, alla terza sconfitta in campionato e praticamente mai ... Da ilgiornale.it
Napoli, Conte: “Lautaro? Cose che succedono. Marotta ha creato alibi all’Inter” - 1, grazie alle reti di De Bruyne (infortunatosi dopo aver calciato il rigore), McTominay e ... Da gianlucadimarzio.com