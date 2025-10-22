Riccione lancia la Halloween Parade | viale Ceccarini si accende con zombie danzanti e streghe glamour
Accanto al “Parco delle zucche”, che dal 24 ottobre al 2 novembre trasformerà Villa Lodi Fé e Villa Mussolini in un grande spazio tematico popolato da lanterne, installazioni luminose e sculture autunnali, e all’appuntamento del 31 ottobre in piazzetta San Martino per i “Piccoli mostri in viale”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
