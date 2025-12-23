Un Natale in compagnia dei dj locali sarà un viale Ceccarini a ritmo di Riccione Elettro Christmas
Il Natale a Riccione si arricchisce di un nuovo appuntamento musicale. Il 25 dicembre, a partire dalle 17, viale Ceccarini ospiterà “Riccione Elettro Christmas”, un evento organizzato dal Consorzio d’area di viale Ceccarini. Un’occasione per vivere il centro città in modo diverso, ascoltando i dj locali e condividendo un momento di festa in un’atmosfera coinvolgente e rispettosa delle tradizioni natalizie.
Il centro di Riccione si prepara a vivere il giorno di Natale in una veste inedita e coinvolgente. Il 25 dicembre, dalle 17, viale Ceccarini diventerà il cuore pulsante di “Riccione Elettro Christmas”, l’iniziativa d’intrattenimento promossa dal Consorzio d’area di viale Ceccarini.L’appuntamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
