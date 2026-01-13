Rinviata la presentazione del libro Vittoriosi al fin liberi siam di Chiara Nencioni

Da forlitoday.it 13 gen 2026

La presentazione del libro "Vittoriosi al fin liberi siam" di Chiara Nencioni - in programma per oggi pomeriggio alle ore 15.30 presso in Sala Randi in Municipio, è stato annullato e rinviato a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

