Io che nasco immaginaria presentazione del libro della stilista Chiara Boni all’atelier di Valentina Costanzo
La stilista Chiara Boni sarà protagonista del nuovo appuntamento della rubrica "Donne, incontri e confronti", che si svolgerà all’atelier espositivo della designer Valentina Costanzo, in via Petrarca 35, a Palermo, sabato 8 novembre dalle ore 17.30.La celebre stilista fiorentina, nonché cavaliere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
