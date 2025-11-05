Io che nasco immaginaria presentazione del libro della stilista Chiara Boni all’atelier di Valentina Costanzo

La stilista Chiara Boni sarà protagonista del nuovo appuntamento della rubrica "Donne, incontri e confronti", che si svolgerà allatelier espositivo della designer Valentina Costanzo, in via Petrarca 35, a Palermo, sabato 8 novembre dalle ore 17.30.La celebre stilista fiorentina, nonché cavaliere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

