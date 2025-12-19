A Firenze arriva ChristmARS il Natale degli artigiani in Piazza Santa Maria Novella

Piazza Santa Maria Novella si prepara alle festività con ChristmARS, il mercatino di Natale organizzato dall’associazione Ars Manualis in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze e con il contributo del Comune di Firenze. Fino al 6 gennaio 2026, 18 casette accoglieranno 20 artigiani con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze: rubano portafoglio a un turista sul treno in sosta a Santa Maria Novella, denunciate Leggi anche: Firenze, cerimonia al Binario 16 della stazione di Santa Maria Novella Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Hopeful Christmas, concerto di Natale benefico al teatro Cartiere Carrara di Firenze; Al Teatro Cartiere Carrara arriva Hopeful Christmas, l'evento a sostegno dell'Ospedale Meyer; Eventi e ultimi mercatini di Natale a Firenze (20-21 dicembre); All I want for Christmas, concerto di Natale dell'Orchestra OsmannGold con Romina Barsotti. Arriva ChristmARS, 20 artigiani in piazza con le loro creazioni fatte a mano - Piazza Santa Maria Novella a Firenze si prepara alle festività con ChristmARS, il mercatino di Natale organizzato dall’associazione Ars Manualis in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze e ... 055firenze.it

Natale alle porte, gli eventi del fine settimana tra Firenze e dintorni - Sabato 20 Dicembre dalle 16 la piazza si trasforma per un pomeriggio dedicato a grandi e piccini con lo spettacolo Natale Acrobatico, Letizia e le ... 055firenze.it

Si scalda l’atmosfera. Grandi concerti. E arriva Christmas Rock - di Maurizio Costanzo Soprattutto col Natale alle porte, la musica diventa protagonista delle feste. msn.com

Commercio in crisi, la storia che arriva da Firenze - facebook.com facebook

Il Natale arriva a Firenze: nel weekend dell'Immacolata luci e mercatini in città x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.