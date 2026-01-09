Il governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia, incentrato sulla separazione delle carriere, si svolgerà tra il 22 e il 23 marzo. Meloni ha precisato che, secondo le norme di legge, la data sarà stabilita entro il 17 gennaio dal Consiglio dei Ministri, senza alcuna forzatura. La decisione segue un processo normativo che garantisce il rispetto delle procedure stabilite.

“A norma di legge noi dobbiamo dare una data” per il referendum sulla giustizia sulla separazione delle carriere “entro il 17 di gennaio, quindi lo farà il Consiglio dei Ministri. La data del 22 e del 23 marzo è oggi quella che mi sembra più probabile, quindi diciamo mi sentirei di confermarla. E aggiungo anche che vedo anche io un intento dilatorio nelle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi ma non c’è nessuna impasse, nel senso non c’è da parte nostra alcun intento di forzare, stiamo facendo le cose a norma di legge, non abbiamo ragione per forzare e quindi la data ci sembra una data ragionevole ed è dal nostro punto di vista anche una data che ci consente di portare nel caso in cui i cittadini fossero favorevoli alla riforma di portare a casa le norme attuative in tempo prima della definizione del nuovo Csm”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni su riforma Giustizia: “22-23 marzo data referendum, nessuna forzatura”

