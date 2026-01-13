Referendum Giustizia i ricorsi contro la data del 22 marzo | comitato firme per il no scrive a Mattarella

Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla Giustizia ha scritto al Presidente della Repubblica, contestando la data del 22 marzo stabilita dal governo per il voto. La richiesta deriva dalla necessità di rispettare i termini previsti per la validità della raccolta firme, che si conclude il 30 gennaio. La questione riguarda il rispetto delle procedure e il rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge.

Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma della Giustizia, guidato dall'avvocato Guglielmi, scrive al presidente della Repubblica per protestare contro la data per il voto: il governo ha indicato il 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia, ma non ha atteso il 30 gennaio, giorno in cui scade il termine per la raccolta firme a sostegno dell'iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio.

