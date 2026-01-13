Ricky Memphis | Mio padre? Un fascistone che voleva chiamarmi Benito ma la sorte ha deciso altro

Ricky Memphis, attore romano di 57 anni, ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera aspetti della sua vita personale e familiare. Riccardo Fortunati, conosciuto come Ricky Memphis, ha raccontato con sincerità la relazione con suo padre, descritto come un fascista che voleva chiamarlo Benito, e ha parlato delle sue origini artistiche e delle sfide affrontate nel percorso professionale e personale.

A 57 anni, l’attore romano Riccardo Fortunati, alias Ricky Memphis, nome d’arte omaggio a Elvis, ha deciso di raccontarsi mettendo a nudo le sue fragilità e una storia familiare incredibile in un’intervista al Corriere della Sera. Fin dalla nascita, la sua vita è stata segnata da un vero e proprio “duello” anagrafico: il padre, fervente fascista, era deciso a chiamarlo Benito. Per risolvere la disputa con la madre, che preferiva Riccardo, si scelse di affidarsi alla sorte estraendo un nome da un cappello. Nonostante il padre avesse barato inserendo nove biglietti su dieci con il nome del Duce, il destino estrasse l’unico foglietto con scritto Riccardo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ricky Memphis: “Mio padre? Un fascistone che voleva chiamarmi Benito, ma la sorte ha deciso altro” Leggi anche: "Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis Leggi anche: "Ho perso 30 kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo. Così Ricky Memphis; Ricky Memphis: «Papà voleva chiamarmi Benito, da ragazzo fingevo di essere di sinistra. Io coatto? Sì, ma insicuro. Il mio amico Raoul Bova è un santo; Ricky Memphis: “Le pause d’amore? Spesso sono solo una scusa. Io ci sono passato”; Ricky Memphis debutta ne I Cesaroni: «Sarò il consuocero di Claudio Amendola. Non potevo prendere il posto di nessuno». Ricky Memphis: «Mio padre morì a 30 anni in un incidente, temevo di fare la sua stessa fine. Ho speso tanto per hotel di lusso e stivali. Raoul Bova? Un santo» - L'amicizia con Claudio Amendola è nata con un vaff... msn.com

Ricky Memphis: «Ho perso 30 chili. La patente presa dopo i trent'anni: pensavo di morire come papà. Raoul Bova? Solo infamità» - Cresciuto nel rione Monti di Roma, per Ricky Memphis la vita è «una guerra». msn.com

"Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis - Da “Ultrà” a “Immaturi”, ma anche “Loro" di Sorrentino e tanta tv ("Distretto di polizia", “Tutto chiede salvezza” e tra poco "I Cesaroni - today.it

No, I Cesaroni - Il ritorno NON partirà l'8 marzo su Canale 5. A differenza di quanto emerso nell'intervista rilasciata da Ricky Memphis a La Repubblica, l'attesissima settima stagione della fiction non debutterà quel giorno. A smentire la notizia è stata la produzi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.