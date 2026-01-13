Ho perso 30 kg Mi ero convinto che sarei morto come mio padre Raoul Bova? Un santo Così Ricky Memphis

Ricky Memphis, noto attore italiano, ha affrontato una significativa trasformazione personale, perdendo 30 kg e superando paure legate alla salute. La sua carriera spazia tra cinema e televisione, con ruoli in film come “Ultrà”, “Immaturi” e “Loro” di Sorrentino, e serie come “Distretto di polizia” e “Tutto chiede salvezza”. La sua esperienza testimonia il percorso di crescita e rinascita, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide con determinazione.

A casa anche Burlò. "Dormivo in terra, ho perso 30 chili. Peggio di Alcatraz" - La figlia: "Non vedo l'ora di abbracciarlo". msn.com

«Il rischio di perdere il Mondiale ha convinto il 28enne a cambiare aria. » Negli ultimi tempi, Donyell Malen sembra aver perso terreno nelle gerarchie di Emery all’Aston Villa, giocando quasi sempre solo scampoli di partita. Questa situazione lo preoccupa, so - facebook.com facebook

