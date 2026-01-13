Riccardo di Cristo morto a 3 mesi al Monaldi dopo infezione | archiviazione respinta chieste altre indagini

Il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione nel caso della morte di Riccardo Di Cristo, un neonato di 3 mesi deceduto il 16 febbraio 2024 all'ospedale Monaldi. Sono state quindi richieste ulteriori indagini per chiarire le cause di questa scomparsa, che ha suscitato grande interesse e preoccupazione.

Il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione e chiesto altre indagini per far luce sulla morte del piccolo Riccardo Di Cristo, deceduto il 16 febbraio 2024 all'età di soli 3 mesi, all'ospedale Monaldi.

