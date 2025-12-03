Frana di Casamicciola archiviazione respinta | altri 30 giorni di indagini

Il gip di Napoli Nicola Matrone ha disposto una proroga di 30 giorni per individuare eventuali responsabilità nella tragedia di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, dove il 26 novembre 2022 morirono 12 persone travolte dalla frana che devastò il territorio.Il giudice ha restituito gli atti al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

