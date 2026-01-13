Riapertura strada verso Montevergine validazione del progetto di messa in sicurezza

La Provincia di Avellino ha avviato, dal 25 novembre, i lavori di ripristino della strada verso Montevergine, chiusa in seguito a un movimento franoso. È stato approvato il progetto di messa in sicurezza necessario per ripristinare la percorribilità e garantire la sicurezza degli utenti, riprendendo così il collegamento con il Santuario di Montevergine.

Dallo scorso 25 novembre, la Provincia di Avellino è al lavoro per il ripristino della strada che conduce al Santuario di Montevergine, chiusa a causa di un movimento franoso. A fare il punto della situazione sui lavori da effettuare per porre fine all'isolamento della comunità benedettina e.

Candelora, possibile rinvio ad aprile per la frana verso il Santuario di Montevergine - Potrebbe essere posticipata ad aprile la tradizionale Candelora, a seguito delle difficoltà legate alla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine, rendendola inaccess ... irpinianews.it

Strada interrotta, salta storica festa della Candelora a Montevergine - Il Santuario, a causa della frana che, a partire dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, continuerà a rimanere chiuso al pubblico. msn.com

