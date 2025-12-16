Strada per Montevergine almeno due mesi per la riapertura

La strada per Montevergine, fondamentale per l'accesso al Santuario, rimane chiusa a causa di interventi di ripristino. I lavori, previsti per garantire maggiore sicurezza e stabilità, dureranno almeno due mesi, influenzando il passaggio dei visitatori e dei residenti della zona. La riapertura è attesa dopo il completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

AVELLINO – Il ripristino della strada che conduce al Santuario di Montevergine richiederà almeno due mesi di lavori. L’informazione è stata resa nota nel corso del tavolo di coordinamento, convocato nel pomeriggio presso il Palazzo di Governo su impulso del prefetto Rossana Riflesso, con la. Avellinotoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Puó capitare Montevergine, almeno due mesi per la riapertura della strada per il Santuario - Ci vorranno almeno due mesi per il ripristino della viabilità verso il Santuario di Montevergine. irpinianews.it

Montevergine, partono le prove di carico sulla strada della frana - Nel Santuario del Santissimo Rosario di Avellino è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. irpinianews.it

A Mercogliano si alza il sipario sul Natale in Abbazia. Lo scenario : il palazzo del Loreto. La speranza dell' Abate, dopo la frana lungo la strada per il Santuario: poter chiudere il Giubileo a Montevergine - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.