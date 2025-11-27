Frana di Montevergine strada compromessa e tempi lunghi per la riapertura
Tempo di lettura: 2 minuti A ventiquattr’ore dalla frana che ha interrotto la Provinciale 374, il collegamento con il Santuario di Montevergine resta completamente bloccato. Le prime luci del giorno hanno confermato l’immagine emersa già nelle scorse ore: il versante è ancora instabile, il terreno continua a scivolare in alcuni punti e la strada appare profondamente compromessa, con avvallamenti e cedimenti che fanno presagire interventi lunghi e complessi. Le squadre dei Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia hanno trascorso l’intera giornata in sopralluoghi e misurazioni. I droni della Protezione Civile hanno individuato ulteriori punti critici lungo il costone, dove l’accumulo di acqua infiltrata nel terreno potrebbe generare nuovi movimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
