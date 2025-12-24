Il Reparto prevenzione crimine con Ageop in visita al Sant’Orsola
Bologna, 24 dicembre 2025 – Il Reparto prevenzione crimine assieme ad Ageop – Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica – per donare sorrisi ai bambini ricoverati. Anche quest’anno il personale del reparto, come accade da oltre dieci anni, ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, alleviandone i momenti più difficili durante il periodo natalizio. L’iniziativa benefica si concretizza attraverso una raccolta fondi promossa dal personale del Reparto prevenzione crimine che consente l’acquisto di giocattoli che diventano dei veri e propri doni di Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
