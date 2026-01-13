Referendum si vota il 22 e 23 marzo Ma c’è il rischio di una sospensiva

Il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, come annunciato dal governo. Tuttavia, resta il rischio di una sospensiva che potrebbe influire sulla consultazione. Le date sono state confermate ufficialmente, ma si attendono eventuali sviluppi giudiziari o amministrativi che potrebbero modificare il percorso previsto.

Le date ci sono e non stupiscono nessuno. Come anticipato venerdì in conferenza stampa da Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri ha cerchiato in rosso sul calendario i giorni del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della giustizia. Aspettarsi sorprese era impossibile. Contemporaneamente, si terranno anche le elezioni suppletive in Veneto per i seggi della Camera lasciati vacanti dai leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci. Di nomi di candidati alla successione ne circolano diversi, in pole ci sono Giulio Centenaro e Laura Cestari. Protesta l’opposizione schierata sul "No": "Il governo ha paura, perciò accelera sui tempi", dicono i Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

