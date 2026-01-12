Referendum giustizia si vota il 22 e il 23 marzo ma arrivano già i primi ricorsi

Il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, come deciso dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, sono già stati presentati i primi ricorsi, evidenziando le discussioni e le questioni legali legate alla consultazione popolare. La consultazione rappresenta un momento importante nel dibattito sul sistema giudiziario, con opinioni e posizioni diverse che si confrontano sulle modalità di riforma.

La data c’è, ma arrivano subito anche i ricorsi. Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive dei due collegi della Camera rimasti vacanti in Veneto con l’elezione a presidente di Alberto Stefani e la nomina ad assessore regionale di Massimo Bitonci. Sul referendum, quindi, il governo accelera. Alla fine si è scelto un compromesso tra la data del primo marzo, su cui puntava la maggioranza, e aprile, ovvero quella chiesta dall’opposizione. Ma di mezzo c’è la protesta dei comitati per il No, con il ricorso che si apprestano a presentare coloro i quali raccolgono le firme per depositare una nuova richiesta di referendum sulla riforma del governo e del ministro Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

