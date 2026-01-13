Recensione Amara Madonna – La bambola

Amara Madonna – La bambola è un brano che richiama le atmosfere della canzone di Patty Pravo, offrendo una riflessione sulla femminilità e l’identità. La sua atmosfera ambigua e il testo incisivo invitano ad una lettura attenta, mantenendo uno stile sobrio e chiaro. Questa recensione analizza gli elementi musicali e lirici, evidenziando la rilevanza di un brano che si inserisce nel panorama musicale italiano con maturità e profondità.

Quando La bambola nasceva con Patty Pravo, era un inno ambiguo e tagliente: femminile, consapevole, quasi pericoloso. Nella versione di Madonna, invece, la bambola sembra uscita dalla confezione con le pile già mezze scariche. Madonna non tradisce il testo, ma lo addomestica. Dove Patty Pravo cantava con distacco aristocratico e una punta di veleno, Madonna opta per un'interpretazione più levigata, più "internazionale", meno scandalosa. Il risultato è una bambola lucida, ben pettinata, che però ha perso un po' di quel sorriso storto che faceva paura. La voce è professionale, controllata, a tratti persino elegante.

