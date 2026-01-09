Madonna canta La Bambola di Patty Pravo | Ma è cringe

Recentemente, Madonna ha interpretato “La Bambola” di Patty Pravo, suscitando reazioni diverse. La canzone, che ha segnato un’epoca, rappresenta un simbolo di indipendenza femminile e rottura con gli stereotipi tradizionali. Questo momento invita a riflettere sul valore delle icone musicali del passato e sul loro ruolo nel plasmare il presente. Un’interpretazione che, pur generando commenti contrastanti, rimane significativa nel panorama culturale.

«Ricordo di averla sentita spesso da bambina. Mi è sembrata la canzone perfetta per definire questo momento nel tempo, un inno per le donne e una rottura con i comportamenti tradizionali e attesi». Questo ha detto Madonna per presentare il video in cui canta in italiano la hit di Patty Pravo "La Bambola" per una pubblicità di Dolce & Gabbana. «La mia amicizia con Domenico e Stefano risale a decenni fa. Ci siamo incontrati quando eravamo giovani artisti, intenti a superare i confini e a sfidare le norme sociali. Condividevamo una reciproca ammirazione per la provocazione e per il restare fedeli alla nostra visione.

