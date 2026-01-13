real esonerato xabi alonso una vittoria a distanza per ancelotti

Il Real Madrid ha ufficialmente esonerato Xabi Alonso, segnando un cambiamento nella guida tecnica della squadra. La decisione, arrivata in un momento inaspettato, apre un nuovo capitolo per il club. Con questa mossa, Carlo Ancelotti sembra rafforzare la propria posizione, lasciando intendere una strategia di continuità e stabilità. La svolta si inserisce in un contesto di valutazioni tattiche e di risultati, caratterizzando un momento di transizione per il Real Madrid.

Era nell'aria, ma forse questa decisione è arrivata in un momento inaspettato dopo che le acque sembravano essersi calmate: Xabi Alonso da ieri sera non è più l'allenatore del Real Madrid. «Di comune accordo», secondo il comunicato del club spagnolo; in realtà da settimane le voci su un cambio alla guida tecnica dei blancos si rincorrevano, con il basco nel mirino. Il ribaltone si è verificato il giorno dopo la sconfitta del Real Madrid in finale di Supercoppa di Spagna, un ko tutto sommato onorevole (2-3) contro i 'nemici' del Barcellona; una partita affrontata con la difesa per metà infortunata e con Mbappé a mezzo servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

