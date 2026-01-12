INCREDIBILE – Xabi Alonso esonerato dal Real Madrid | già comunicato il sostituto

Il Real Madrid ha ufficialmente comunicato l’esonero di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra. La decisione segna un cambiamento importante nella gestione tecnica del club, con la società che ha già annunciato il nome del nuovo allenatore. Questa scelta riflette le recenti valutazioni e strategie del club, in un momento di transizione per la squadra.

Xabi Alonso. Il Real Madrid vive ore di autentico shock: Xabi Alonso non è più l’allenatore della prima squadra. La decisione, comunicata tramite il sito ufficiale del club, è stata presa di comune accordo tra la società e l’ex centrocampista spagnolo, con effetto immediato. Alonso lascia così il timone del Real. Nella nota ufficiale, il Real Madrid ha voluto sottolineare la stima nei confronti di Xabi Alonso: “ Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del club e ha sempre rappresentato i nostri valori. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

