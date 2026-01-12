Real | Xabi Alonso esonerato il nuovo allenatore vuole Nico Paz

Dopo 231 giorni alla guida del Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato. Il nuovo allenatore, ancora da ufficializzare, ha già manifestato interesse per Nico Paz, giovane talento del club. La decisione segna un cambiamento nel percorso della squadra, che si prepara a nuove sfide sotto una gestione diversa. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le future strategie del club.

