Real Betis-Elche mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Verdiblancos di slancio ai quarti di finale?

Il match tra Real Betis ed Elche, in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle 21:00 a La Cartuja, rappresenta uno degli ottavi di finale di Copa del Rey. In questa occasione, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici offrono un quadro completo della sfida tra due squadre di Primera Division. Analizzare le strategie e le possibilità di qualificazione permette di seguire con attenzione l’evoluzione di questa fase della competizione.

Uno degli ottavi di finale di Copa del Rey è quello in programma a La Cartuja, tra due squadre di Primera Division: il Real Betis ospiterà l’Elche per proseguire il suo cammino in questa manifestazione. Le due squadre si sono incontrate a inizio stagione in Liga e avevano equamente diviso la posta in palio; adesso invece . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

