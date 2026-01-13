Il match tra Real Betis ed Elche, in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle 21:00 a La Cartuja, rappresenta uno degli ottavi di finale di Copa del Rey. La partita vede due squadre di Primera Division sfidarsi per avanzare ai quarti. In questa sede, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro obiettivo per seguire l'incontro in modo informato.

Uno degli ottavi di finale di Copa del Rey è quello in programma a La Cartuja, tra due squadre di Primera Division: il Real Betis ospiterà l’Elche per proseguire il suo cammino in questa manifestazione. Le due squadre si sono incontrate a inizio stagione in Liga e avevano equamente diviso la posta in palio; adesso invece . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Elche (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos di slancio ai quarti di finale?

Leggi anche: Real Betis-Elche (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a La Cartuja

Leggi anche: Oviedo-Real Betis (sabato 10 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Diamo fiducia ai Verdiblancos

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Real Betis-Elche mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani attesi a La Cartuja.

(Crónica) Betis y Elche regalan goles por Navidad - 0 ante Getafe y Rayo El Real Betis y el Elche regalaron sendas goleadas a sus aficionados este domingo contra Getafe (4- msn.com

L’OVIEDO RITROVA IL GOL MA NON VINCE CONTRO UN BETIS SPRECONE La Real Oviedo ritrova il gol in casa dopo tre mesi ma non va oltre l’1-1 contro un Betis che non sfrutta molte occasioni Dopo venti minuti iniziali buoni degli asturiani, infatti, il Betis - facebook.com facebook

Giovani Lo Celso scores for Real Betis in 1-1 draw vs. Real Oviedo. mundoalbiceleste.com/2026/01/10/gio… x.com