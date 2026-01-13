Calciomercato colpo dell’Atalanta | sfila Giacomo Raspadori alla Roma e il Napoli Tutti gli acquisti

L’Atalanta ha ufficialmente acquisito Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, rafforzando così il proprio attacco. La mossa segna un importante intervento sul mercato, mentre le sessioni di trasferimenti continuano a muoversi intorno alle squadre di Serie A. In questo articolo, analizzeremo tutti gli acquisti recenti e le strategie delle principali squadre italiane nel calciomercato di questa stagione.

La notizia del giorno, per ora, nel calciomercato italiano è che l’Atalanta ha preso Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid. L’accordo tra i due club, secondo quanto riporta Repubblica, vale 23 milioni di euro. L’attaccante ha accettato e dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore per le visite mediche. Rimangono a bocca asciutta Roma e Napoli, società che avevano lavorato per ottenere il calciatore. La Fiorentina chiude con Harrison, la Roma con Vaz. La Fiorentina intanto ha preso dal Leeds l’esterno offensivo Jack Harrison. Sta per raggiungere anche lui Firenze. I viola, che sono terzultimi in classifica, dovrebbero metter a segno altri colpi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Open.online

