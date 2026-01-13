Raspadori è riuscito a far spazientire un club serafico come la Roma Il Messaggero

Raspadori ha suscitato sorpresa a Roma, dove il suo gradimento tra tifosi e società si è mantenuto tra livelli bassi. Dopo settimane di trattative, il giocatore ha deciso di attendere il Napoli, lasciando la Roma in attesa senza finalizzare il trasferimento. Questa situazione evidenzia le dinamiche di mercato e le scelte personali dei calciatori, influenzando le strategie dei club coinvolti.

In questi giorni l’indice di gradimento di Raspadori a Roma è come le temperature della Groenlandia. Ha tenuto la società giallorossa alla finestra per settimane e alla fine non ha nemmeno detto sì (perché aspetta il Napoli). A Roma non lo amano (eufemismo). Rosicano e non poco. Ieri però la Roma ha piazzato due colpi: l’olandese Malen (Aston Villa) e il diciottenne francese Robinio Vaz (a Marsiglia esultano per la ricca plusvalenza ). Ne scrive Il Messaggero. Per far spazientire un club serafico come la Roma ce ne vuole. Raspadori, o chi per lui, c’è riuscito. Così al decimo giorno di tira e molla, alla mancata risposta alle sollecitazioni di Massara, si è voltato pagina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori è riuscito a far spazientire un club serafico come la Roma (Il Messaggero) Leggi anche: Oltre a Insigne Sarri vuole Raspadori che già immagina i vecchi fasti (Messaggero) Leggi anche: Atletico Madrid, comunicato a Raspadori il via libera alla Roma: raggiunta l’intesa tra i club, ora la decisione passa al giocatore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Raspadori è riuscito a far spazientire un club serafico come la Roma (Il Messaggero) - La Roma non aspetta più Raspadori e porta a casa Malen e Robinio Vaz. ilnapolista.it

Raspadori è riuscito a far spazientire un club serafico come la Roma (Il Messaggero) La Roma non aspetta più e porta a casa Malen e Robinio Vaz. “Malen piace molto a Gasp, anche Vaz c he però ha 18 anni e Gasp crede alla Champions”. https://www.ilnapo - facebook.com facebook

Ad oggi sensazioni positive sulla riuscita dell'operazione #Raspadori- #ASRoma. Alzata la proposta a Tinti (ingaggio al giocatore + commissioni) #ASRoma #calciomercato x.com

