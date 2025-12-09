Oltre a Insigne Sarri vuole Raspadori che già immagina i vecchi fasti Messaggero

Nuove scintille tra il patron della Lazio e il suo tecnico Maurizio Sarri. Con l’allenatore che ha risposto a Lotito «Non basta solo non indebolirla: questa squadra va rinforzata. Ma deve arrivare solo gente che ci migliora. Non ho fatto richieste a livello di nomi, solo nei ruoli». Il patron ha già un accordo di massima con lo svincolato Insigne, ma Mau non vuole “accontentarsi” del vice-Zaccagni: «Lorenzo è come un figlio, ma le priorità sono in altri ruoli» Il messaggero scrive “il Comandante  vuole sì riabbracciare l’ex  Napoli, ma non prima di aver ricevuto  garanzie sui rinnovi di Basic e Romagnoli,  e sugli altri rinforzi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

