Nelle ultime ore di calciomercato, si avvicina la finalizzazione dell’affare Raspadori tra Napoli e Atalanta. La trattativa sembra in fase di chiusura, con l’Atalanta pronta a superare la concorrenza della Roma. Questa operazione rappresenta un importante passo per entrambe le società, in un mercato caratterizzato da continui cambiamenti e strategie di rafforzamento.

sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre Il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode” trova la sua perfetta rappresentazione nelle ultime, frenetiche ore di calciomercato. Ecco il colpo di scena che stravolge gli equilibri della Serie A: Giacomo Raspadori ha scelto l’ Atalanta. La notizia, rilanciata da Sky Sport e confermata dall’esperto Fabrizio Romano, certifica il successo della strategia della dirigenza orobica, capace di muoversi a fari spenti per poi chiudere con un blitz decisivo in tarda serata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Raspadori Atalanta affare in chiusura

Leggi anche: Raspadori Atalanta, sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre

Leggi anche: Atalanta-Raspadori, accordo vicino: affare da 25 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Blitz Juve per Mingueza. Toro: idea Castagne. Svolta Raspadori: va all’Atalanta per 25 milioni; Roma-Raspadori: ore decisive. Gasp può avere tre attaccanti: spunta Godts, Giovane verso l'Atalanta; Calciomercato in diretta: Bove torna in campo, giocherà nel Watford. Juve avanti per Chiesa.

Raspadori Atalanta, sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre - La mossa per anticipare la Roma: ci siamo per il ritorno dell’attaccante in Serie A Il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode ... calcionews24.com