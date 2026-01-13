Raspadori Atalanta affare in chiusura
Nelle ultime ore di calciomercato, si avvicina la finalizzazione dell’affare Raspadori tra Napoli e Atalanta. La trattativa sembra in fase di chiusura, con l’Atalanta pronta a superare la concorrenza della Roma. Questa operazione rappresenta un importante passo per entrambe le società, in un mercato caratterizzato da continui cambiamenti e strategie di rafforzamento.
sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre Il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode” trova la sua perfetta rappresentazione nelle ultime, frenetiche ore di calciomercato. Ecco il colpo di scena che stravolge gli equilibri della Serie A: Giacomo Raspadori ha scelto l’ Atalanta. La notizia, rilanciata da Sky Sport e confermata dall’esperto Fabrizio Romano, certifica il successo della strategia della dirigenza orobica, capace di muoversi a fari spenti per poi chiudere con un blitz decisivo in tarda serata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
