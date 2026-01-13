Raspadori Atalanta affare in chiusura

Da gbt-magazine.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore di calciomercato, si avvicina la finalizzazione dell’affare Raspadori tra Napoli e Atalanta. La trattativa sembra in fase di chiusura, con l’Atalanta pronta a superare la concorrenza della Roma. Questa operazione rappresenta un importante passo per entrambe le società, in un mercato caratterizzato da continui cambiamenti e strategie di rafforzamento.

sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre Il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode” trova la sua perfetta rappresentazione nelle ultime, frenetiche ore di calciomercato. Ecco il colpo di scena che stravolge gli equilibri della Serie A:  Giacomo Raspadori  ha scelto l’ Atalanta. La notizia, rilanciata da  Sky Sport  e confermata dall’esperto Fabrizio Romano, certifica il successo della strategia della dirigenza orobica, capace di muoversi a fari spenti per poi chiudere con un blitz decisivo in tarda serata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

raspadori atalanta affare in chiusura

© Gbt-magazine.com - Raspadori Atalanta affare in chiusura

Leggi anche: Raspadori Atalanta, sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre

Leggi anche: Atalanta-Raspadori, accordo vicino: affare da 25 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Blitz Juve per Mingueza. Toro: idea Castagne. Svolta Raspadori: va all’Atalanta per 25 milioni; Roma-Raspadori: ore decisive. Gasp può avere tre attaccanti: spunta Godts, Giovane verso l'Atalanta; Calciomercato in diretta: Bove torna in campo, giocherà nel Watford. Juve avanti per Chiesa.

raspadori atalanta affare chiusuraRaspadori Atalanta, sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma: le cifre - La mossa per anticipare la Roma: ci siamo per il ritorno dell’attaccante in Serie A Il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode ... calcionews24.com

raspadori atalanta affare chiusuraBlitz dell'Atalanta, Raspadori in arrivo a Bergamo! Sorpasso sulla Roma, affare da 25 milioni di euro - L'Atalanta opera il sorpasso sulla Roma e si aggiudica il giocatore dell'Atletico Madrid, che torna in Italia dopo p ... eurosport.it

raspadori atalanta affare chiusuraRaspadori-Atalanta, affare chiuso a titolo definitivo: le cifre - Operazione non in prestito con diritto di riscatto ma per la Dea vero e proprio investimento. tuttonapoli.net

Accordo Raspadori (quasi) concluso I Gasp torna a Bergamo I Lista dei candidati per il mercato

Video Accordo Raspadori (quasi) concluso I Gasp torna a Bergamo I Lista dei candidati per il mercato

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.