Atalanta-Raspadori accordo vicino | affare da 25 milioni

L'Atalanta e Giacomo Raspadori sono prossimi a chiudere un accordo, con una trattativa valutata intorno ai 25 milioni di euro. La società bergamasca si prepara ad accogliere l’attaccante, che rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo. La formalizzazione dell’intesa sembra imminente, segnando un passo significativo nelle strategie di mercato dell’Atalanta per la prossima stagione.

Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui (Sky Sport) Il Napoli c'è ma non ha un accordo con l'Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno. L'Atalanta che può acquistarlo a titolo definitivo https://www.ilnapol; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Calciomercato in diretta: Roma, è fatta per Raspadori. L’Atalanta vuole Giovane; Roma, Raspadori non apre ancora al trasferimento.

