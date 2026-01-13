Raspadori Atalanta sorpasso nella notte e affare in chiusura! La mossa per anticipare la Roma | le cifre

Nelle ultime ore di mercato, l'Atalanta ha effettuato un’operazione strategica per ottenere Raspadori, superando la Roma e anticipando le mosse di altri club. Questa trattativa rappresenta un importante investimento per la squadra bergamasca, che mira a rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Di seguito, le cifre e i dettagli di un affare che potrebbe cambiare gli equilibri nel campionato italiano.

Serie A, colpo di scena clamoroso: Raspadori ad un passo dall’Atalanta - Il giocatore dell'Atletico Madrid, seguito anche dalla Lazio di Maurizio Sarri, raggiungerà Palladino in quel di Bergamo: beffata la Roma ... msn.com

Raspadori, l’Atalanta prova il sorpasso su Napoli e Roma - I nerazzurri, forti anche di un filo diretto con l’Atletico Madrid, potrebbero superare la concorrenza delle due rivali, portando l’azzurro a Bergamo per una cifra vicino ai 25 milioni ... ilgiorno.it

#Raspadori, il sì arriva ma all' #Atalanta: l'attaccante a un passo dalla Dea #ASRoma x.com

Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento dall'Atletico Madrid, la Roma non è fuori dalla corsa ma può defilarsi e lavora alle alternative. Su di lui restano Napoli e Atalanta. Fonte: Sky Sport Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info - facebook.com facebook

