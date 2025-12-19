Rapinese minaccia i furbetti dei parcheggi per residenti | Se avete un posto auto privato rischiate una denuncia penale

Il Comune di Como è pronto a passare al setaccio le domande per gli abbonamenti agevolati destinati ai residenti, con l’obiettivo di verificare se tra i richiedenti ci siano nuclei familiari che dispongono già di un posto auto o di un box privato. A dirlo è il sindaco Alessandro Rapinese. 🔗 Leggi su Quicomo.it

