Il Comune di Como è pronto a passare al setaccio le domande per gli abbonamenti agevolati destinati ai residenti, con l’obiettivo di verificare se tra i richiedenti ci siano nuclei familiari che dispongono già di un posto auto o di un box privato. A dirlo è il sindaco Alessandro Rapinese. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Rapinese "minaccia" i furbetti dei parcheggi per residenti: "Se avete un posto auto privato rischiate una denuncia penale"

