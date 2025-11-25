Approvata la delibera che istituisce il nuovo elenco territoriale regionale del volontariato di Protezione civile

Anconatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - La giunta regionale ha approvato ieri la delibera che istituisce e disciplina il nuovo elenco territoriale regionale del volontariato di Protezione civile, previsto dalla Legge regionale 72025. Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Protezione Civile Tiziano Consoli, aggiorna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

