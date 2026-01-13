Rapina un minore rubandogli il giubbotto e tenta di scappare | arrestato 20enne

A Ravenna, il 13 gennaio 2026, un giovane straniero di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di aver rapinato un minore, sottraendogli il giubbotto, e di aver tentato di scappare. L’intervento ha portato all’arresto per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Ravenna, 13 gennaio 2026 – Rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta dei reati che sono costati l'arresto, da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ravenna, ad un 20enne straniero senza fissa dimora. I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando due pattuglie, nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna, sono state fermate da una persona la quale riferiva che il proprio figlio minorenne, poco prima, era stato vittima di rapina da parte di un giovane straniero che, minacciando con un coltello, gli aveva sottratto con violenza il giubbotto che indossava.

