Tiro fuori la Glock 20enne minaccia due ragazzi e rapina un minore | arrestato patteggia
Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 5 novembre 2025 - «Se non mi dai i soldi, tiro fuori la Glock». Quella frase ha gelato un sedicenne seduto al Pincio, che si è visto afferrare per la schiena e poi al collo da un ragazzo di vent'anni, residente a Fano e di origini straniere, visibilmente alterato. In pochi istanti il portafoglio è sparito: dentro, i documenti e una banconota da dieci euro che il rapinatore ha nascosto nel calzino prima di allontanarsi. La vittima è corsa a casa e poi insieme alla madre ha sporto denuncia ai carabinieri. Gli accertamenti hanno portato alla Rocca Malatestiana, dove i militari hanno rintracciato il sospetto: corrispondeva alla descrizione e addosso aveva il portafoglio del minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pareggio Udinese A Torino, #Zaniolo con un tiro da fuori area porta la partita in parità. #JuveUdinese 1-1 - facebook.com Vai su Facebook
Lazio subito avanti! Tiro da fuori area di Basic che viene deviato e si insacca in rete! ? #LazioJuve 1-0 - X Vai su X
"Tiro fuori la Glock", 20enne minaccia due ragazzi e rapina un minore: arrestato patteggia - La frase urlata al Pincio ha paralizzato un sedicenne, aggredito da un ventenne visibilmente alterato che gli ha strappato il portafoglio prendendo dieci euro. ilrestodelcarlino.it scrive