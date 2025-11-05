Tiro fuori la Glock 20enne minaccia due ragazzi e rapina un minore | arrestato patteggia

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 5 novembre 2025 - «Se non mi dai i soldi, tiro fuori la Glock». Quella frase ha gelato un sedicenne seduto al Pincio, che si è visto afferrare per la schiena e poi al collo da un ragazzo di vent'anni, residente a Fano e di origini straniere, visibilmente alterato. In pochi istanti il portafoglio è sparito: dentro, i documenti e una banconota da dieci euro che il rapinatore ha nascosto nel calzino prima di allontanarsi. La vittima è corsa a casa e poi insieme alla madre ha sporto denuncia ai carabinieri. Gli accertamenti hanno portato alla Rocca Malatestiana, dove i militari hanno rintracciato il sospetto: corrispondeva alla descrizione e addosso aveva il portafoglio del minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

