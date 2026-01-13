Ragazzina di 14 anni venduta dalla madre e picchiata dallo ' sposo' | trovata in strada al freddo

Una ragazza di 14 anni è stata trovata in strada a Ferrara, al freddo, senza scarpe. La giovane, vittima di abusi, era stata venduta dalla madre e picchiata dal presunto marito. La vicenda evidenzia le gravi forme di violenza e sfruttamento su minori, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi e tutela per i soggetti più vulnerabili.

Una corsa disperata in strada, senza scarpe nonostante il gelo delle notti di inizio anno a Ferrara, le lacrime che scendono sul viso gonfio di botte. Una ragazzina di 14 anni si è sottratta così alle violenze del suo compagno di 11 anni più grande, una donna l'ha soccorsa e ha chiamato i.

