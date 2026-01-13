Ragazzina venduta dalla mamma e picchiata dal suo sposo | trovata in strada al gelo scalza e col viso gonfio di botte
Una ragazzina è stata trovata in strada, scalza e in condizioni di evidente maltrattamento, durante le fredde notti di inizio anno a Ferrara. La giovane, vittima di violenza domestica e abbandono, è stata soccorsa dalle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tutela dei minori e alla lotta contro ogni forma di abuso e sfruttamento.
Una corsa disperata in strada, senza scarpe nonostante il gelo delle notti di inizio anno a Ferrara, le lacrime che scendono sul viso gonfio di botte. Una ragazzina di 14 anni si è sottratta così alle violenze del suo compagno di 11 anni più grande, una donna l'ha soccorsa e ha chiamato i. 🔗 Leggi su Today.it
