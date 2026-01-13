A 14 anni vaga scalza in strada shock a Ferrara | Venduta da mia madre e picchiata dal mio sposo 25enne

A Ferrara, una ragazza di 14 anni è stata trovata scalza in strada, dopo aver subito gravi abusi. Dal suo racconto emergono dettagli di un grave contesto familiare e di violenze da parte di un giovane di 25 anni, coinvolto in una relazione forzata. La vicenda evidenzia problematiche di sfruttamento e violenza sui minori, richiedendo attenzione e intervento tempestivo da parte delle istituzioni.

Dal racconto della minore in ospedale, è emersa la terribile storia di abusi e sopraffazioni di cui solo in parte la 14enne appariva consapevole: venduta dalla madre a un 25enne in una sorta di nozze combinate e picchiata dall'uomo in casa.

'Sposa' bambina picchiata a 14 anni dall'uomo a cui era stata venduta dalla madre. "Salvata da una passante" - Le botte dopo una lite per gelosia, ora è accusato di lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con minore.

