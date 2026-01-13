Ragazza aggredita all' uscita del locale 25enne ai domiciliari per violenza sessuale

Si concludono le indagini sull'aggressione avvenuta la notte del 27 dicembre 2025 nel centro di Castelfranco Emilia. Una giovane donna è stata vittima di un episodio violento all'uscita di un locale. Un uomo di 25 anni è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. La vicenda si inserisce nel contesto di una serie di accertamenti condotti dalle forze dell'ordine per fare luce sui fatti.

Si chiude il cerchio sulle indagini relative alla violenta aggressione avvenuta la notte del 27 dicembre 2025 nel centro cittadino di Castelfranco Emilia. Ieri i Carabinieri della Tenenza cittadina hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di.

