Il 7 gennaio, in prima serata, l’attenzione si concentra sull’episodio di Sabrina Ferilli coinvolta in uno scandalo. Dopo le festività natalizie, le reti televisive riprendono la programmazione con nuove fiction e aggiornamenti sui programmi più seguiti, offrendo agli spettatori un palinsesto ricco di contenuti. Un momento di interesse per il pubblico che desidera restare informato sugli eventi e le novità del mondo televisivo.

Le feste di Natale si sono concluse e in tv arrivano nuove fiction e nuove puntate dei programmi amati dal grande pubblico. Così, in prima serata Sabrina Ferilli ha debuttato su Canale 5 con la fiction, A testa alta. Il coraggio di una donna. Sabrina Ferilli interpreta la preside di liceo, Virginia Terzi, che si trova travolta da uno scandalo dopo che un suo video intimo viene fatto circolare sui social. Rai 1 ha controprogrammato il film tv Tempi Supplementari, per il ciclo Purché finisca bene. I protagonisti sono Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino che ci ha raccontato i segreti del set ( leggi la nostra intervista ). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 7 gennaio, Sabrina Ferilli travolta dallo scandalo in prima serata

Leggi anche: Oggi in prima serata su Canale 5 debutta ‘A Testa alta’ con Sabrina Ferilli

Leggi anche: Mercoledì 7 gennaio su Canale 5 va in onda la prima di tre puntate della serie tv "A testa alta", con Sabrina Ferilli. Trama, cast, curiosità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata; Ascolti tv ieri martedì 6 gennaio chi ha vinto tra Affari Tuoi e Lotteria Italia, Barbie e Il grande giorno; Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie; Pagelle Ascolti tv martedì 6 gennaio: De Martino si prende tutto, lo speciale di Affari Tuoi batte Gerry Scotti e Barbie.

Ascolti tv ieri 7 gennaio 2026: dati Auditel e share tv. - Ascolti tv ieri 7 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 7 gennaio 2026. mam-e.it