Luisa Ranieri, protagonista della miniserie La Preside su Rai1, e Sabrina Ferilli, interprete di A testa alta su Canale5, sono due attrici che spesso vengono confrontate. La loro “rivalità” televisiva si basa su interpretazioni di ruoli simili, ma entrambe si distinguono per bravura e profondità, dimostrando che il loro valore va oltre l’aspetto esteriore. Una sfida professionale che arricchisce il panorama delle fiction italiane.

Dal 12 gennaio, su Rai1, va in onda la miniserie La Preside con Luisa Ranieri. Anche Canale5 ha la sua preside, ovvero Sabrina Ferilli, nella fiction A testa alta – Il coraggio di una donna, che ha ottenuto un successo clamoroso di ascolti e di critica dopo il primo episodio, andato in onda il 7 gennaio. Due donne fortissime, due attrici che stanno raccontando sul piccolo schermo due storie importanti. Ma non c’è alcuna rivalità tra loro. Luisa Ranieri e Sabrina Ferilli, la “sfida” in televisione. Gennaio 2026 è un momento positivo per le fiction: dopo un periodo in cui Mediaset ha dedicato più spazio allo spettacolo e ai reality show, la Rete è tornata per conquistarsi un’importante fetta di pubblico per le fiction. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luisa Ranieri sulla “rivalità” con Sabrina Ferilli: “La nostra arma è che non siamo solo belle donne”

