Questionario sulle case popolari | risponde l’inquilino compila pure il termosifone se va

Il Comune di Arezzo ha avviato un nuovo questionario anonimo rivolto agli abitanti delle case popolari. L’iniziativa, proposta dal consigliere Michele Menchetti, mira a raccogliere opinioni e segnalazioni direttamente dagli inquilini, offrendo loro la possibilità di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita. La partecipazione è semplice e può essere completata anche tramite il termosifone, se funzionante.

Arezzo – Dopo aver interrogato pure i muri del Comune (che almeno stanno dritti), il consigliere comunale Michele Menchetti rilancia: nuovo questionario libero e anonimo destinato a chi abita nelle case popolari aretine. Un sondaggio democratico, moderno e digitale, che promette di scoprire finalmente quello che gli inquilini sanno da anni: se piove in casa, non è colpa delle nuvole. L’idea è semplice: sentire “dalla viva voce di chi ci abita” com’è davvero la situazione degli immobili. Vivibilità, impianti, manutenzione, salubrità. Insomma: si vive, si sopravvive o si scappa. Il questionario è online, perché se l’ascensore non funziona almeno il Wi-Fi forse sì. 🔗 Leggi su Lortica.it

