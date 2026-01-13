Un questionario sulle case popolari

Da lanazione.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Arezzo ha avviato un sondaggio sulle case popolari, finalizzato a raccogliere opinioni e necessità dei cittadini. La proposta, comunicata dal consigliere Michele Menchetti, mira a migliorare la gestione e l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati, con l’obiettivo di favorire interventi più mirati e rispondenti alle reali esigenze della comunità.

Arezzo, 13 gennaio 2026 –  “Un questionario s ulle case popolari ”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti.  “Dopo quello riservato ai dipendenti comunali, propongo un nuovo questionario, sempre libero e anonimo, per chi abita negli appartamenti di edilizia popolare ubicati nel Comune di Arezzo. Vorrei capire dalla voce di chi vi abita qual è realmente la situazione degli immobili nel loro complesso e delle singole unità. In termini di vivibilità, impiantistica, manutenzione, salubrità. Il link che rimanda al sondaggio è https:forms.gle4bfocMS7fTqGyc1Y6 Anche in questo caso, confido in un’adesione importante per avere un quadro chiaro delle esigenze, dei miglioramenti da apportare, degli interventi necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un questionario sulle case popolari

© Lanazione.it - «Un questionario sulle case popolari»

Leggi anche: Case popolari, progetto da 10 milioni? Pd: "Non incideranno sulle mille domande dei cittadini in emergenza abitativa"

Leggi anche: Le mani del clan Licciardi sulle attività del territorio: case popolari, recupero credito e frodi informatiche

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Corigliano-Rossano, pubblicato il bando case popolari 2026: come presentare domanda.

Case popolari Bologna solo per attivisti green o sociali/ Bando choc del Comune Pd: serve test di “affinità” - Bando choc Comune di Bologna sulle case popolari assegnate solo a chi supera test di affinità per attivismo green o sociale: polemica sulla giunta Lepore IL BANDO DEL COMUNE DI BOLOGNA SULLE CASE ... ilsussidiario.net

Case popolari, pochi alloggi e da ristrutturare. La Consulta boccia i requisiti anti-stranieri - Molte famiglie a basso reddito, che hanno difficoltà a pagare l’affitto a canoni di mercato, fanno anche fatica a entrare in una casa popolare. ilsole24ore.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.