Un questionario sulle case popolari

Il Comune di Arezzo ha avviato un sondaggio sulle case popolari, finalizzato a raccogliere opinioni e necessità dei cittadini. La proposta, comunicata dal consigliere Michele Menchetti, mira a migliorare la gestione e l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati, con l’obiettivo di favorire interventi più mirati e rispondenti alle reali esigenze della comunità.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – "Un questionario s ulle case popolari ". La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "Dopo quello riservato ai dipendenti comunali, propongo un nuovo questionario, sempre libero e anonimo, per chi abita negli appartamenti di edilizia popolare ubicati nel Comune di Arezzo. Vorrei capire dalla voce di chi vi abita qual è realmente la situazione degli immobili nel loro complesso e delle singole unità. In termini di vivibilità, impiantistica, manutenzione, salubrità. Il link che rimanda al sondaggio è https:forms.gle4bfocMS7fTqGyc1Y6 Anche in questo caso, confido in un'adesione importante per avere un quadro chiaro delle esigenze, dei miglioramenti da apportare, degli interventi necessari.

