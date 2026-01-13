Quanto guadagnano i figli di Berlusconi con le società che hanno ereditato dal padre

I figli di Silvio Berlusconi hanno ricevuto complessivamente circa 65 milioni di euro in dividendi dalle holding di famiglia, ereditate dall'ex presidente del Consiglio. Questo importo rappresenta i guadagni diretti derivanti dalle società di cui sono beneficiari, evidenziando l'entità delle risorse trasferite attraverso l'eredità aziendale.

I cinque figli di Silvio Berlusconi hanno incassato circa 65 milioni di euro grazie ai dividendi delle loro holding, lasciate in eredità dall'ex presidente del Consiglio. La somma è in linea con quella dello scorso anno, e crescerà ancora. I soldi serviranno anche per pagare la parte di eredità dovuta a Marta Fascina, Marcello dell'Utri e Paolo Berlusconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

