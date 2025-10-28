L'attico di Sandra e Raimondo comprato da Berlusconi a Milano 2 | come i domestici hanno ereditato tutto

A vendere (per un milione e mezzo di euro) la storica abitazione di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello a Milano 2 sono stati i domestici filippini, unici eredi del patrimonio della coppia più famosa della tv. Come è stato possibile?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

