Casa Vianello venduta a Berlusconi dagli ex domestici filippini che hanno ereditato tutto

Casa Vianello, il grande attico di Segrate dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto per vent’anni fino alla loro scomparsa nel 2010, è stata venduta a Piersilvio Berlusconi per 1,45 milioni di euro. Non parliamo ovviamente della casa immaginaria della celebre sitcom di Mediaset – quella in cui Sandra andava a dormire lamentandosi della sua vita noiosa e piatta – ma della vera abitazione dei due attori, che è stata ereditata dagli ex domestici filippini. A cedere il super attico su due piani da 285 metri quadri sono stati Pedro Edgardo Magsino, 59 anni, e sua moglie Rosalie Escarez, 61 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Casa Vianello venduta a Berlusconi dagli ex domestici filippini (che hanno ereditato tutto)

